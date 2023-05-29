قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا بالمدارس العسكرية الرياضية

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً من البنين للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من( المنيا- الإسماعيلية - الإسكندرية – مدينة المستقبل) التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2023/2024 طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى أعلن خلاله اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة أنه سيتم البدء فى سحب ملفات القبول من اليوم وحتى ‏16 يوليو2023 بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشاريين العسكريين بالمحافظات المختلفة‏ ، ويبدأ قبول الملفات بعد إستيفاء كافة البيانات المطلوبة اعتباراً من 3 يونيو حتى 18 يوليو 2023.





الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدارس العسكرية الرياضية يتم تقديم الأوراق على مرحلتين :

المرحلة الأولى: أوراق تقدم لمكتب التنسيق ( أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى بالكمبيوتر وصورة منها - مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية - إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من إتحاد اللعبة - عدد(8) صورة فوتوغرافية ملونة 4×6 - عدد(2) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة / ولى الأمر - السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة وصورة منها ان وجد - صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر ) - صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد - تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية- عدد (2) وثيقة تعارف وعدد(2) صورة شخصية ملونة للطالب ).

المرحلة الثانية :

أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول (الإستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية) - شهادة الميلاد الأصلية- عدد (12) صورة حديثة ملونة 4×6 ).

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية

أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصريـة، وأن يكون من الذكور فقط من كافة المراحل الدراسية ( إعدادى وثانوى) طبقاً لشروط السن فى مختلف المراحل الدراسية والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، ألا يكون الطالب قد فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة ، وفى حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة شهر لإحضار إستغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الإستغناء خلال شهر من بدء الدراسة ، وأن يجتاز الطالب جميع الإختبارات المقررة (كشرطً أساسى للقبول) بالإضافة لحصول الطالب على بطولات على مستوى (منطقة- جمهورية) بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية ( كشرط تفضيلى للقبول ) ، ولايجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.

وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للدراسة بالمدارس العسكرية الرياضية طبقاً لأحدث النظم العلمية ووفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء بالإضافة للمتابعة الدقيقة للطلبة أثناء فترة الإستذكار الليلى ، كما توفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمجان أثناء ( التدريب - البطولات - الأجازات ) , بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقاً للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى.

كذلك توفير الأجهزة الفنية والإدارية والإستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة ومجالات (علم النفس الرياضى – التغذية – المكملات الغذائية – الإعداد البدنى – القياسات الفسيولوجية والجسمانية ) للمساهمة فى النهوض بمستوى طلبة ولاعبى المدارس العسكرية الرياضية تحت إشراف ضباط متخصصين , كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقاً لقوانين وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى إقامة معسكرات تدريب رياضية داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة ، فضلاً عن تقديم الحافز المادى والمعنوى لهم عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للإنضمام للمنتخبات القومية , كما يخضع الطلبة لإشراف ورعاية طبية دقيقه وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة.

الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية لعدد (14) لعبة ، من خلال الألعاب التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب ( رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والسباحة والجودو والجمباز والسلاح والدراجات والكاراتية والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون ).

إنجازات الطلبة واللاعبين بالمدارس العسكرية الرياضية

تم وضع مصر على الخريطة الأوليمبية من خلال تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة عدد (23) ميدالية أوليمبية من إجمالى (45) ميدالية بنسبة 51% من الميداليات التى حققتها البعثات المصرية فى الدورات الأوليمبية منذ بدء مشروع البطل الأوليمبى بالقوات المسلحة عام 2005 فضلاً عن تحقيق العديد من الإنجازات الغير مسبوقة على كافة المستويات.