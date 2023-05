فيديو صادم.. تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة بأمريكا

انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة حصول تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف، بين راكب وسائق داخل حافلة، في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو توجه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة التوقف تحت تهديد السلاح قبل المحطة الرئيسية، إلا أن السائق رفض مرارا قائلا إنه لا يسمح له بالتوقف إلا في الأماكن والمحطات المحددة له.

وبحسب موقع العربية، فجأة يتم تبادل لإطلاق نار بين السائق والراكب الذي فر للخلف، حسبما أبان الفيديو، في وقت يظهر راكبان آخران يحاولان الهروب والاحتماء في الخلف.

Charlotte, North Carolina: Newly released surveillance footage shows a dramatic shootout between a North Carolina public bus driver and passenger while the bus was in motion.



The shooting occurred on May 18 on a Charlotte Area Transit System (CATS) bus, after the passenger asked… pic.twitter.com/G3Jawaul2W