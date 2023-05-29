اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو صادم.. تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة بأمريكا

الإثنين، 29 مايو 2023 02:52 م
فيديو صادم.. تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة بأمريكا جانب من إطلاق النار
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة حصول تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف، بين راكب وسائق داخل حافلة، في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو توجه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة التوقف تحت تهديد السلاح قبل المحطة الرئيسية، إلا أن السائق رفض مرارا قائلا إنه لا يسمح له بالتوقف إلا في الأماكن والمحطات المحددة له.

وبحسب موقع العربية، فجأة يتم تبادل لإطلاق نار بين السائق والراكب الذي فر للخلف، حسبما أبان الفيديو، في وقت يظهر راكبان آخران يحاولان الهروب والاحتماء في الخلف.

 

 

وأوقف السائق الحافلة وقام بتعبئة المسدس من جديد، وأطلق النار على الراكب الذي سارع بالدفاع عن نفسه وأطلق عليه أيضا النار.

وأوضح مقطع الفيديو تناثر دماء الراكب على أرضية الحافلة، بسبب طلق ناري أصابه في بطنه، بينما أصيب السائق في ذراعه.

وتجري تحقيقات دقيقة لمعرفة من بادر إلى شهر مسدسه وإطلاق النار أولا، ومعرفة سبب حيازة السائق سلاحاً وهو أمر ممنوع على السائقين.

 


امريكا

اطلاق نار

ولاية نورث كارولاينا

سائق حافلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة