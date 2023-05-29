غلق 3 منشآت لمخالفة ساعات العمل فى حي شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى شرق محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق 3 منشآت مخالفة بنطاق الحى في حملة مكبرة بعد منتصف الليل.

أشار اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة مدى التزام المحال بمواعيد الإغلاق والاجراءات الاحترازية ، قامت بإغلاق 3 منشآت مخالفة بنطاق الحي ، موضحا أن المنشآت عبارة عن 2 كافيه و 1محل لبيع المواد الغذائية بشارع عزيز فهمي زنانيري وتعاونيات سموحة وشارع الفردوس بسموحة.

وأكد رئيس حي شرق، أن اللجنة مستمرة في شن حملاتها يوميا على المحال والمقاهي والكافيتريات ، وتوقيع الغرامات والاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بحضور رئيس لجنة الغلق الإداري والعضو القانوني وإدارة رخص المحلات وإشغال الطريق ومحصل الإيرادات ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها وعودة الانضباط بالشوارع والمناطق المختلفة بنطاق الحي.

علي صعيد آخر، شنت مديرية التموين الاسكندرية حملات مكبرة، تنفيذا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والتحقق من سلامة السلع الغذائية المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط سوبر ماركت بحيازته سلع غذائية مختلفة منتهية الصلاحية وتم تحريز 79 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية ، 28 عبوة عصير منتهية الصلاحية 13 عبوة جيلى منتهية الصلاحية، 10 علب جبن منتهية الصلاحية ، 8 علب لبن العبوة لتر منتهية الصلاحية ، 5 زجاجات مايونيز منتهية الصلاحية، 12 ساندوتش مصنع منتهى الصلاحية 34 عبوة كيكة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.