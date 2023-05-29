وأفادت مصادر بالقدس، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في مُحيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.