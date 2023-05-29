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طقس الإسكندرية اليوم.. لطيف صباحًا والحرارة الصغرى تسجل 19 درجة "صور"

الإثنين، 29 مايو 2023 08:47 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. لطيف صباحًا والحرارة الصغرى تسجل 19 درجة "صور" طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع  في درجات الحرارة، ليسود بارد صباحا مائل للحرارة نهارا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمي 25 درجة، والصغرى تسجل 19 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ليسود  طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على  السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية معتدل  على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم نشاط رياح محدود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين،  القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

الطقس المتوقع اليوم علي. الإسكندرية
الطقس المتوقع اليوم علي. الإسكندرية

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية

 

درجات الحراره والطقس في الإسكندرية
درجات الحراره والطقس في الإسكندرية

 

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