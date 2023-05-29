ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023.. حظر دخول التليفونات و4 نماذج للأسئلة

كتب ــ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الضوابط بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه يحظر دخول الطلاب بالتليفونات المحمولة داخل اللجان أو أى وسيلة غش، مشددة على تطبيق القانون بحسم على أى مخالفات يتم رصدها أثناء سير الامتحانات، لافتة إلى أنه يتم توزيع 4 نماذج امتحانية على الطلاب وفق ترتيب الطلبة داخل اللجنة الامتحانية، بأسئلة موحدة ومختلفة فى ترتيبها، مؤكدة أن عدد الطلبة فى اللجنة الفرعية لن يتخطى الـ20 طالبا.

وأوضحت الوزارة، أنه ضمن ضوابط امتحانات الثانوية العامة ، عقدها وفق الجدول المعلن، على أن تبدأ الاختبارات يوميا فى التاسعة صباحا بالمواد غير المضافة للمجموع، كما يحصل الطلاب على إجازة من الامتحانات بسبب عيد الأضحى، كما سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم إضافة إلى ورقة الأسئلة وورقة بابل شيت.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة، أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.