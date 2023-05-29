ضبط ومصادرة 1117 طن قمح وتحرير 80 محضر مخالفات

سوهاج ــ عمرو خلف

ضبطت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية بالمحافظة، 1117 طنا من الأقماح، وقامت بتحرير 80 محضر مخالفات منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بأهمية إحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول الأقماح، ومنع تداولها خارج الإطار القانونى.

ومن جانبه، أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه من أبرز الضبطيات التى قامت بها المديرية خلال الفترة السابقة هى "ضبط 50 طن قمح فى مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطهطا بالمخالفة للقرار 67 لسنة 2023، بحظر استخدام الأقماح المحلية فى إنتاج الدقيق الفاخر.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم ضبط 107 أطنان بالمراغة وتحرير 6 محاضر، وضبط 57 طنا بجهينة وتحرير 4 محاضر، وضبط 292 طن بطما وتحرير 8 محاضر مخالفات، لافتا إلى استمرار عمليات الرقابة والرصد لضبط أى مخالفات.