ضبط نصف طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى بالعمرانية.. صور

كتبت - مرام محمد

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري، من ضبط نصف طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخازن وثلاجات في حي العمرانية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال، والتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين.

جدير بالذكر أن نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط حوالي 3 أطنان دواجن وهياكل ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تمشيطية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والهرم، بالإضافة إلى ضبط 685 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومدينة الشيخ زايد والحوامدية.



اللحوم الفاسدة



ضبط لحوم فاسدة