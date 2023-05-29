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ضبط مسئول محطة وقود بالقاهرة لتجميعه البنزين وإعادة بيعه بالسوق السوداء

الإثنين، 29 مايو 2023 11:21 ص
ضبط مسئول محطة وقود بالقاهرة لتجميعه البنزين وإعادة بيعه بالسوق السوداء حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن محطة وقود– الكائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92، من محطة الوقود محل عمله، وإعادة بيعـــها بالسـوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).
 
بمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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