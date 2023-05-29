ضبط شخص استولى على 120 ألف جنيه من 4 أشخاص لتسفيرهم خارج البلاد بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط مدرس يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم وذلك لقيامه بالنصب والإحتيال على 4 أشخاص والإستيلاء منهم على مبلغ مالى 120 ألف جنية مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو احمد ص ح ع - سن 29 حاصل علي بكالوريوس تجارة وعدد"3" آخرين ويقيمون محافظة سوهاج بتضررهم من المدعو يحي ع ا ا 47 سنة مدرس ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "120.000 " جنيهاً مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تجرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.