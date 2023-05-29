اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 02:52 م
أكرم القصاص
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شنغهاى تسجل أكثر أيام شهر مايو حرا منذ 100 عام

الإثنين، 29 مايو 2023 01:30 م
شنغهاى تسجل أكثر أيام شهر مايو حرا منذ 100 عام طقس حار ـ صورة أرشيفية
شنغهاى (أ ش أ)

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية لمدينة شنغهاى الصينية أن المدينة سجلت أكثر أيام شهر مايو حرا منذ 100 عام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية للمدينة في منشور لها على منصة "ويبو" الاجتماعية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إنه عند الساعة 01:09 (حسب التوقيت المحلي للمدينة) بلغت درجة الحرارة في محطة "تشوجياهوي" 36.1 درجة مئوية، محطمة رقما قياسيا يعود إلى 100 عام لأعلى درجة حرارة في شهر مايو".

يذكر أن مدينة "شنغهاي" تعد أكبر مدن الصين من حيث تعداد السكان وعاصمة البلاد الاقتصادية، إدرايا تعتبر "شنغهاي" إحدى البلديات المركزية الأربع في البلاد وتقع في وسط ساحل بر الصين وعند مصب نهر اليانغتسي، وتتمتع بموقع جغرافي متميز جعل منها مرفأ تجاريا مهما وإحدى أكبر أقطاب الصناعة في البلاد.


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