اليوم السابع
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شاهد محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. صور

الإثنين، 29 مايو 2023 02:52 م
شاهد محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. صور محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صور توضح شكل عدد من محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير، ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة المحطات بالتزامن مع تطوير السكة والقطارات وانظمة الإشارات.
 
ونفذت هيئة السكة الحديد أعمال تطوير بالسكك الحديدية والمحطات والإشارات بطول السكة، حيث تم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة، ويتقدم العمل فى مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلى ببشتيل.
 
كما تم الانتهاء من تطوير 580 "مزلقان" من إجمالي 1120 "مزلقان"، كما بدأت مشروعات السيطرة علي مسير القطارات، ومشروعات تطوير نظم الإشارات، وجارى تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطول 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث لضمان رفع مستويات الامن والسلامة وزيادة عدد الرحلات.
 
ويتم تطوير الورش ومنها "ورش السبتية بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL ، وورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE ، وورش الفرز بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية ، ورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.
 
محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (4)
محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (4)

محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (3)
محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (3)

محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (1)
محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (1)

محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (2)
محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير (2)

 


السكة الحديد

محطات السكة الحديد

تطوير السكة الحديد

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