سيدة تبحث عن النفقة بعد امتناع زوجها عن رعاية أبنائه منذ عامين.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبته بسداد 219 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفه عن سداد متجمد النفقات طوال عامين، لتؤكد الزوجة: "زوجي هجرني وترك المنزل ورفض سداد الإيجار وتركني وأولاده نستدين حتى نسدده ولا نطرد للشارع، ومن وقتها وهو يرفض الإنفاق على أطفاله وتخلى عن مسئوليته".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تركني دون نفقات، وذلك بعد خلاف نشب بيننا اعتراضا على خيانته لى، وإهانته لى بشكل مستمر، لنعيش في جحيم بسبب عنفه، فكان يستخدم النفقات في إذلالي، وعندما شكوته هددني بأنه سينتقم مني، لأعيش طوال عامين محرومة من النفقات، رغم أنه ميسور الحال ولديه تجارة تدر له أرباحا كبيرة".

وأضافت: "اكتشفت كذبه على وتخطيطه للزواج، وعندما شكوت انفصل عني وهجرني، ومنع المصروفات عنا، وخدعني وعاقبني بالهجر والحرمان من حقوقى، ورفض رعاية أطفاله، وتركنا دون نفقات رغم أنه ميسور الحال".

وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".