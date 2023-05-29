اليوم السابع
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سقوط متهم بالنصب على المواطنين باستخدام أعمال الدجل والشعوذة فى الفيوم

الإثنين، 29 مايو 2023 08:39 م
سقوط متهم بالنصب على المواطنين باستخدام أعمال الدجل والشعوذة فى الفيوم حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الفيوم، وحرر محضر بالواقعة.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) ، وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

النصب على المواطنين

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