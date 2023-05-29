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زراعة الغربية تشهد عملية إخلاء المديرية من الموظفين للتدريب على مواجهة الكوارث

الإثنين، 29 مايو 2023 05:11 م
زراعة الغربية تشهد عملية إخلاء المديرية من الموظفين للتدريب على مواجهة الكوارث جانب من عمليات التدريب
الغربية مصطفى عادل

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شهد الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الأثنين تنفيذ عملية لإخلاء مديرية الزراعة من العاملين والموظفين.
 
تأتي عمليات الإخلاء ضمن الإجراءات الواجب اتباعها داخل المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها.
 
بدأت عمليات المحاكاة بتفقد موقع مديرية الزراعة بالغربية والمكون من عدة مباني تتكون من ثلاث أدوار بواقع 374 موظفًا، ومزودة بـ 44 مطفأة حريق جاهزة للاستخدام و٥ صنابير حريق وخراطيم موصلة بشبكة المياه.
 
وشهد وكيل الوزارة ومديري الإدارات بديوان عام المديرية عملية إخلاء الموظفين وكذلك اتباع وتنفيذ العاملين بالمديرية عملية الإخلاء، استعدادا  لمواجهة أي ظرف طارئ وكيفية مواجهة التحديات والظروف الطارئة.
 
جانب من عمليات التدريب (1)
جانب من عمليات التدريب 

جانب من عمليات التدريب (2)
عمليات التدريب 
 

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اخلاء مديرية الزراعة بالغربية



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