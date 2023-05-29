"زراعة الإسكندرية": توريد 94 ألف طن من القمح إلى صوامع الغلال حتى الآن

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، حصاد نحو 98.5% من محصول القمح حتى الآن، كما تم توريد نحو 94 ألف طن 102 كجم قمح إلى صوامع الغلال والمستمرة حتى أغسطس المقبل، فيما تم تحرير 35 محضر مخالفة والتحفظ على 68 طن 397 كجم قمح لم يتم توريده من المزارعين بالمخالفة.

فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعداد المديرية بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

واستعدت المديرية لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة ،من خلال تجهيز 3 صوامع وهم صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين وإجمالى سعتها 90 ألف طن تسعين ألف طن وجاهز لاستقبال الأقماح المحلية سعة 30 ألف طن.

صومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين وإجمالى سعتها 60 ألف طن جاهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية، صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 الف طن جاهز بها سعة 30 الف طن لاستقبال الاقماح المحلية .

كذلك تم معاينة و اعتماد 4 بناكر وهى , بنكر السلام (1) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 45 الف طن , كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية , بنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 44 الف طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية , بنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15 ألف و750 طن اجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية.

وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و سعته التخزينية 12 ألف و 500 طن اجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2023 ,ليصل إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الاقماح المحلية بالمحافظة 3 صوامع و 4 بناكر بإجمالى سعتها 208 ألف و 180 طن, بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

وقد تم تشكيل عدد سبعة لجان لاستقبال الاقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء ، عضو من مديرية التموين رئيسا"، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة) ، عضو من الجمعية القبانية ، عضو من البورصة السلعية.

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا ،و يتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة الاستاذة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا و تجميع البيانات و كميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد و العمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد.