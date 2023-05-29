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روسيا اليوم: توافق حزبى على ترشيح جهاد أزعور لرئاسة لبنان

الإثنين، 29 مايو 2023 08:35 م
روسيا اليوم: توافق حزبى على ترشيح جهاد أزعور لرئاسة لبنان جهاد أزعور
وكالات

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قال مصدر في حزب القوات اللبنانية إن قادة الأحزاب المسيحية الرئيسية في لبنان وقوى المعارضة توصلوا إلى اتفاق بشأن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية. 

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان أوائل يونيو المقبل.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، فإن جهاد أزعور يحظى بدعم غالبية النواب المسيحيين والمعارضة.

وقال المصدر إن "19 نائبا من حزب القوات اللبنانية، و15 من التيار الوطني الحر، وأربعة من كتلتي الكتائب والاتحاد، فضلا عن ستة أشخاص على الأقل من الفصيل الإصلاحي، مستعدون للتصويت لجهاد أزعور". وبالتالي، سيحصل أزعور على 48 صوتا، لكنه يحتاج إلى دعم 65 من أصل 128 نائبا للفوز".

وبحسب المصدر، فإن ستة نواب أرمن لم يحددوا موقفهم بعد، وقال تحالف "اللقاء الديمقراطي" الوسطي (11 صوتا)، الذي يرأسه الحزب التقدمي الاشتراكي، إنه سيصوت لصالح أزعور "إذا لم يكن هناك مرشح منافس".

 
 
 

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