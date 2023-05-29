رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 11 يونيو المقبل

كتب محمود حسين

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت اليوم الاثنين، على أن يتم انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 11 من شهر يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة اليوم، إحالة مجلس النواب إلى الحكومة 31 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد موافقة المجلس عليها.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة الإنشاد الدينى، وتعديل قانون التعليم إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وتشمل مشروع قـانون مُقدم من النائبة آيات الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإنشاد الدينى وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة،الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.