رائد فضاء سعودى يشرح كيفية تحديد قبلة الصلاة فى "الفضاء".. فيديو

نشر رائد الفضاء السعودي، علي القرني، مقطع فيديو قصير شرح خلاله كيفية تحديد القبلة والصلاة والوضوء، خارج كوكب الأرض.

وحسب موقع الحرة، قال القرني: "هنا (محطة الفضاء الدولية) نطفو بشكل مستمر، ويمكن تحديد اتجاه القبلة عن طريق تثبيت أقدامنا باستخدام أحد الأجهزة المعدة لذلك".

ما بين تكبيرة وركعة وسجود .. كيف نصلي في الفضاء؟ 🕋

This is how we get prepared and pray in space.