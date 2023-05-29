رئيس جامعة كفر الشيخ: نحرص على توفير بيئة آمنة وجو نفسى للطلاب في الامتحانات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه هناك متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت خلال شهر مايو الجاري، مؤكداً حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأضاف دسوقي، أنه أعلن رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وأنه وجه عمداء الكليات بضرورة التواجد الدائم أثناء أيام الامتحانات، مشدياً بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه وجه بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.