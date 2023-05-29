رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بالجامعة الأهلية بالعبور ويستطلع آراء الطلاب

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات كلية الهندسة بالجامعة الأهلية بالعبور، جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد سعيد المشرف على برامج كلية الهندسة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، ومرافقوه على انتظام لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب حول طبيعة الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعبور وتوفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وفي السياق ذاته أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة، والعلاج الطبيعي، رافقه خلال الجولة بكلية التجارة الدكتور سامي غنيمي عميد الكلية، والدكتورة جيهان عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومدير عام الكلية.

كما رافقه خلال الجولة بكلية العلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الالكترونية الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور رضا قطب القائم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث اطمأن على انتظام لجان الامتحانات بالكليتين طبقا للقواعد المنظمة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، مشيدا بتجهيزات الكليتين في العمل على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.