وقالت رئيسة سنغافورة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - "في غضون بضعة أشهر، ستجرى الانتخابات الرئاسية، وبعد دراسة متأنية للغاية قررت عدم الترشح لإعادة انتخابي".

وأضافت "إنه لشرف عظيم وامتياز كبير أن أكون الرئيسة الثامنة لسنغافورة على مدى السنوات الست الماضية، كانت التجربة ملهمة للغاية".

وتابعت رئيسة سنغافورة: "أنا ممتنة لجميع المواطنين على ثقتهم وتفهمهم خلال فترة ولايتي، كنت محظوظة لمنحي الفرصة لخدمة شعب سنغافورة، وسأعتز إلى الأبد بالذكريات العزيزة والخبرات المكتسبة خلال فترة ولايتي".

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في سنغافورة في 13 سبتمبر المقبل.