اليوم السابع
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رئاسة فلسطين: المستوطنات جميعها غير شرعية واستمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن لأحد

الإثنين، 29 مايو 2023 12:42 م
رئاسة فلسطين: المستوطنات جميعها غير شرعية واستمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن لأحد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
أ.ش.أ

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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.

وأضاف أبو ردينة، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت في عام 2005 مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها.

وأكد أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.

 


فلسطين

الرئاسة الفلسطينية

اسرائيل

مستوطة حومش



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