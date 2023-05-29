اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 03:29 م
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دفعات قروض جديدة للمتعافين من إدمان المخدرات لإنشاء مشروعات صغيرة

الإثنين، 29 مايو 2023 03:00 م
دفعات قروض جديدة للمتعافين من إدمان المخدرات لإنشاء مشروعات صغيرة تسلم دفعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات قروضا
كتب ــ مدحت وهبة

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سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم "، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع. وفي إطار الحرص على الدمج المجتمعي للمتعافين في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.
 
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة " لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت ما يقرب من 6 ملايين جنيه حتى الآن.
 
كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023 "على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل " صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل، وأنه تم تدريب ما يقرب من 12350 متعافيا من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.

التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

علاج مرضى الإمان

مراكز علاج مرضى الادمان

مشروعات للمتعافين من الإدمان



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