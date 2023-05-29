اليوم السابع
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خلافات الجيرة تدفع سائقا لإنهاء حياة عامل في الوراق.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 29 مايو 2023 07:04 م
خلافات الجيرة تدفع سائقا لإنهاء حياة عامل في الوراق.. اعرف التفاصيل حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى سائق حياة عامل في الوراق، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة، حيث اعتدى عليه بآلة حادة مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق. 
 
 
توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه، تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق، نتيجة خلافات الجيرة بينهما. 
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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