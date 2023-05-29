حياة كريمة فى بنى سويف.. فحص 1570 مواطنا فى قافلة طبية بمركز أهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "بقرية المسيد مركز أهناسيا، مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1573مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 113، معمل طفيليات 58، حالات الأشعة 16، إصدار6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 10حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 43حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات توعوية للتثقيف الصحى استفاد منها 100مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى والكبير الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل