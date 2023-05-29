حماية الطفل: إحباط محاولة تزويج طفلة عمرها 15 عاما فى قنا

قنا صابر سعيد

أحبطت لجنة حماية الطفل بقنا، محاولة تزويج قاصر عمرها 15 عاما، قبل زفافها بأيام في مركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وقالت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل، إن لجنة حماية الطفل، تمكنت من إحباط محاولة زواج طفلة قاصر عمرها 15 عاما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتعهد بعدم إتمام الزواج، حتى الوصول إلى السن القانوني.

وأوضحت، أنه ورد بلاغ من مركز شرطة نقادة يفيد تحديد موعد زفاف الطفلة الخميس المقبل، وعلى الفور تحركت اللجنة الفرعية بنقادة برئاسة حامد فؤاد واتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.