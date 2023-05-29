اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة مواد بناء من شركة بمصر القديمة 4 أيام

الإثنين، 29 مايو 2023 12:05 م
حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة مواد بناء من شركة بمصر القديمة 4 أيام حبس ـ أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بناء من داخل شركة بمنطقة مصر القديمة. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، لقيامهم بسرقة مواد البناء من داخل موقع إحدى الشركات عملهم بأسلوب "كسر كالون الباب الحديدى"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقعة.
 
 
 

سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة