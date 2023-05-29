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جنايات الجيزة تقضى بالإعدام شنقًا على قاتل مدرس بمنشأة القناطر

الإثنين، 29 مايو 2023 02:10 م
جنايات الجيزة تقضى بالإعدام شنقًا على قاتل مدرس بمنشأة القناطر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قضت منذ قليل، الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بإجماع الآراء بالاعدام شنقاعلى قاتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.
 
صدر القرار بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
 
وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

أمن الجيزة

الاعدام

جنايات الجيزة

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