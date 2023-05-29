جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية العراقى بمركز أبوحماد بالشرقية

الشرقية- حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية العراقى بمركز أبو حماد بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور أحمد علاء الدين أحمد صفوت.

وتم الكشف على 269 حالة حيوانات، 2675 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية ،وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية ، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.