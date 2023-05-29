جارديان: فرض 2% ضريبة على أغنياء بريطانيا سيجمع 20 مليار إسترلينى سنويا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن فرض ضريبة ثروة بسيطة على أغنى 350 عائلة في المملكة المتحدة يمكن أن يجني أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا - وهو ما يكفي لتمويل بناء 145 ألف منزل جديد بأسعار معقولة سنويًا - وفقًا لبحث أجرته مؤسسات تدعو لضرائب أكثر إنصافًا.

ويمكن أن تزيد ضريبة بنسبة 2% على الأصول التي تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني التي يحتفظ بها جميع أعضاء قائمة صحيفة "صنداي تايمز" للأثرياء ما يصل إلى 22 مليار جنيه إسترليني ، وفقًا لتحليل أجرته مؤسسات نيو إيكونوميكس ووحدة التغيير الاقتصادية ، ومؤسسة العدالة الضريبية فى المملكة المتحدة.

وقال النشطاء إن ضرائب الثروة المماثلة في النرويج وإسبانيا وسويسرا ساعدت في الحد من عدم المساواة وخففت من أزمة تكلفة المعيشة لبعض أفقر الناس في تلك البلدان. ودعوا الحكومة إلى إجراء إصلاح عاجل لـ "الظلم الأساسي في النظام الضريبي الذي يعني أن الدخل من العمل يخضع للضريبة أكثر من الدخل من الاستثمارات والإيجارات والميراث".

وقال لوكاس كريبل الاقتصادي فى مركز الفكر "إن إي إف" إن قائمة الأغنياء لهذا العام تظهر أنه في الوقت الذي يعاني فيه الكثير منا من تكاليف المعيشة ، يستمر الأغنياء في المجتمع في الازدهار.

وأضاف "ومع ذلك ، فإن هذه المجموعة النخبة لا تخضع للضريبة مثل غيرهم مما يترك لنا أموالًا أقل للاستثمار في المستشفيات والمدارس والمتنزهات. يمكننا مشاركة الثروة التي نخلقها جميعًا من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء. من خلال القيام بذلك ، يمكننا إصلاح خدماتنا العامة ، ودعم مستقبلنا بالطاقة محلية الصنع من الرياح والشمس ، وخلق فرص العمل والأحياء المزدهرة لجميع عائلاتنا ".