تكليف محمد إبراهيم منسى بإدارة الشئون العلاجية بمستشفيات جامعة الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

أصدر الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إبراهيم منسى، الأستاذ بقسم الجراحة العامة، بكلية طب الزقازيق، القيام بأعمال مدير إدارة الشئون العلاجية والخدمات الطبية بالمستشفيات.

ونص القرار رقم 8 لسنة 2023، على تكليف الدكتور محمد إبراهيم منسى، الأستاذ بقسم الجراحة العامة، للقيام بأعمال مدير إدارة الشئون العلاجية والخدمات الطبية بمستشفيات جامعة الزقازيق لمدة 6 أشهر.

جاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المنظمة، والقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 4767 لسنة 2019، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.