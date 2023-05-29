تفاصيل برنامج تدريب "التسويق الإلكترونى" بالتعاون بين أسيوط ومديرية القوى العاملة

أسيوط-هيثم البدرى

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسيوط، عن دورة تدريبية لشباب الخريجين وهي الدورة التدريبية المجانية "التسويق الالكتروني" والتي يستمر التقديم لها عن طريق الـ QR code "الباركود" حتى الخميس 1يونيو القادم.

وفي هذه النقاط نبين كل التفاصيل الخاصة بالدورة التدريبية.

1- الدورة التدريبية يتم تنفيذها بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP

2- مدة التدريب 33يوم تدريبي خلال أيام الأحد إلى الخميس من كل اسبوع من الـ 9صباحاً حتى 3 مساءاً

3- تهدف الدورة لصقل خبرات شباب الخريجيين وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل

4- يتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي

5- يحصلالمتدرب على وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي وبدل انتقال نقدي يومي 60جنيه لكل متدرب تصرف في نهاية الدورة التدريبية فضلاً عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب على أن تكون الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

6- تهدف الدورة إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الوظائف الرقمية (التسويق الالكتروني) حيث عمق مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية

7- تمكن الدورة المتدربين من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات

8-المتقدمون للحصول على الدورة التدريبية سوف يخضعون لاختبار قبلي ومقابلة شخصية

9-يشترط أن يكون المتقدم للتدريب حاصلاً على مؤهل عالي وألا يقل عن 18سنة ولا يزيد عن 35سنة وأن يكون لديه أساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الانترنت

10- يقوم المتقدم بتقديم سيرة ذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد للذكور بالإضافة إلى شهادة قيد (كعب عمل) وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وصورتين شخصيتين على أن يتم ابلاغ المتقدين بموعد المقابلات الشخصية

11-سيتم التدريب في مقر مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ببني غالب بمركز أسيوط