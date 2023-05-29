تعرف على القطاعات الصناعية التى ارتفع انتاجها فى فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر فبراير الماضي، توزيع القطاعات الصناعية التي حققت ارتفاعا وانخفاضا خلال هذا الشهر.

وجاء توزيع القطاعات وفقا لما يلي:

بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 156.86 خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 155.21 بنسبة زيادة بلغت 1.06٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية نحو 92.51 خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 118.86 بنسبة زيادة بلغت 28.48٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.

بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.48 فى شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغ 120.55 بنسبة تراجع بلغت 6.70٪، وذلك بسبب نقص المواد الأولية لتوقف الاستيراد من الخارج.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.84 في شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 92.61 بنسبة تراجع بلغت 4.07٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وإجمالا بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 106.90 خلال شهر فبراير الماضى، مقابل 105.08 خلال شهر يناير السابق له بنسبة زيادة بلغت 1.73٪.