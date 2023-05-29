تعرف على الخدمات المقدمة للأشقاء السودانيين فى معبر قسطل جنوب أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل الأجهزة المختلفة بالدولة المصرية، تقديم الخدمات المتنوعة للنازحين السودانيين عبر معبر قسطل البرى الحدودى جنوب محافظة أسوان، فى إطار حرص الدولة المصرية لاستقبال الأشقاء السودانيين.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الجهود المبذولة على المعبر الحدودى لمساعدة الأشقاء الوافدين من السودان:

· يستقبل معبر قسطل البرى يوميا حوالى 3 آلاف نازح من السودان.

· وصل إجمالى النازحين الوافدين لـ95 ألفاً حتى اليوم، بالإضافة إلى النازحين عبر منفذ أرقين.

· الخدمات يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة فى أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر.

· يتم توفير عيادات متنقلة وفرق الطبية فى التخصصات المختلفة وسيارات إسعاف لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهرى فى عيادات الحجر الصحى، والكشف عن أى أمراض معدية.

· شهد الموقف الدولى بكركر بمدينة أسوان توفير سيارتين إسعاف للطوارئ و5 عيادات متنقلة للفحص الطبى، وكذا الدفع بكميات من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية من خلال تجهيز صيدلية ثابتة.

· فتح 2 عيادة ثابتة للحجر الصحى لإجراء الكشف الطبى على العابرين، بالإضافة إلى فريق من الجامبيا بكل منفذ لرش وتطهير الأتوبيسات القادمة، وأيضاً وجود فريق من المتوطنة، وهم مقيمين بصفة دائمة لرش المنافذ لمواجهة القوارض والزواحف.

· وجارى تجهيز عيادة أمراض غير سارية، وكذلك تجهيز عيادة المشورة للحوامل والأمهات بكركر ومحطة القطار.

· توازى مع ذلك تقديم تدخلات جراحية وعلاجية من خلال صرف علاج لـ 1050 حالة أمراض مزمنة.

· و157 حالة بالعناية المركزة.

· و120 حالة تم إجراء عملية جراحية لهم ما بين كبيرة ومتوسطة.

· و100 حالة غسيل كلوى.

· تقديم الدعم النفسى من خلال مؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف بالتعاون مع مديرية الصحة.

· توفير 50 كونتر للقمامة سعة 120 لتر.

· زيادة عمال النظافة بعدد 30 عامل.

· وتوفير 8 سيارات إسعاف طوارئ به، وفتح عيادة ثابتة للحجر الصحى لإجراء الكشف الطبى على العابرين.

· زيادة كميات أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، مع توفير 5 عيادات متنقلة للفحص الطبى، وأيضاً فرق من الجامبيا والمتوطنة، وكذا الدعم النفسى عن طريق الصحة واليونيسيف.

· توفير 40 كونتر للقمامة سعة 120 لتر، وزيادة عمال النظافة إلى 40 عامل.

· تواكب مع ذلك توفير خدمات متنوعة بمنفذ أرقين منها 3 سيارات إسعاف للطوارئ، وفتح عيادات ثابتة للحجر الصحى، وكذا زيادة كميات أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

· توفير 5 عيادات متنقلة للفحص الطبى، وأيضاً فرق من الجامبيا والمتوطنة، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى، و50 كونتر للقمامة سعة 120 لتر، و40 عامل للنظافة.

· من بين الخدمات المقدمة أيضاً توفير أكثر من 12 قافلة طبية.

· توفير 15 ألف شنطة عناية شخصية من خلال الهلال الأحمر واليونيسيف بالمعابر الثلاثة.

· رفع كفاءة الخدمات.

· إضافة الشاورات.

· تجهيز مكان لذوى الاحتياجات الخاصة بكركر.

· رفع كفاءة المرافق من خلال توفير سيارات كسح الصرف الصحى وأطقم صيانة وتشغيل، وكرفانات للصرف الصحى " دورات مياه ".

· توفير 6 سيارات لخدمات المحمول.

· توفير خطوط مجانية.

· وجود سيارة تقوية للشبكات من خلال شركة المصرية للاتصالات.

· خدمات بنكية.

· توفير 4 آلاف مقعد داخل 6 قطارات يومياً.

· و6 آلاف وجبة ساخنة وجافة بالمنافذ الثلاثة.

· ووجبات للوافدين بمحطة القطار يومياً.

· منتجات غذائية بأسعار مخفضة فى مناطق إقامة الوافدين.