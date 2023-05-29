تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية بأكثر من 3.7 مليون جنيه فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية نظمتها جمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتورة سيمون ناظر التحالف الوطني للعمل الأهلي، محمد مطر مؤسسة حياةكريمة ، العقيد مدحت زكريا مدير المؤسسة ببني سويف، الدكتور محمد جبر منسق عام حياة كريمة ببني سويف، أمل عزوز وكيل وزارة التضامن، إمام إحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.

وخلال الاحتفالية، التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية، سلم المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 100 مستفيداُ بقيمة بإجمالي مبلغ 3 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل مستفيد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب تسليم عقود أكشاك صغيرة لعدد 18 مستفيدا، بإجمالي 720 ألف جنيها شاملة جسم الكشك وثلاجة وعداد كهرباء وبضاعة بقيمة 10آلاف جنيه لكل كشك، مقدمة من جمعية الأورمان، بإشراف وتنسيق من التضامن، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.