تجديد حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا مواطنين بمدينة السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين.

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم بإستبيان الأمر ، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم ، وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بالقاهرة) ، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت) وبمواجهتم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة"، واعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة.