اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 11:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على فتاة داخل شقة بعابدين لـ16 يونيو

الإثنين، 29 مايو 2023 10:23 ص
تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على فتاة داخل شقة بعابدين لـ16 يونيو محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة احتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم في عابدين، لجلسة 16 يونيو. 
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها إلى شقته ولكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه واحتجزوها وتعدوا عليها، وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة ،وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن هو وأصدقائه احتجزوها واعتدوا عليها، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وامحاكمتهم أمام محكمة الجنايات.
 
 

اخبار الحوادث

جريمة النعدى على فتاة

جريمة القاهرة

جريمة عابدين

محكمة

اخبار المحاكم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة