بيرو تحتفل بـ"يوم المهرج" بالرقص والأزياء الملونة.. فيديو

فاطمة شوقى

احتفلت بيرو بـ"يوم المهرج" والذى تحتفل به منذ 35 عاما، وبتضمن عروضا كبيرة حيث تستمع هذه الشخصيات بالمارة إلى جانب شخصيات السيرك الأخرى، حسبما قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية.



يوم المهرج

وانطلق المهرجون، فى احتفالات عامة بشوارع ليما، يبعثون البهجة فى نفوس المواطنين من خلال العروض الفنية والألوان المبهجة التى يتزينوا بها، وكذلك إنشاد الأغانى الخاصة بالاحتفالات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيرو تحتفل بيوم المهرج فى 25 مايو من كل عام ، ويرتدون فيه أزياء ملونة ويرسمون على وجههم لإثارة الضحك لدى الاطفال وذلك بهدف تحسين الحالة النفسية والجسدية للجميع، وسيتذكر العديد من المواطنين هذه الشخصيات المحببة ذات الأنوف الحمراء والملابس الملونة التي كانت جزءًا من متعة طفولتهم.

ويحتفل المهرجون من جميع أنحاء بيرو بيومهم منذ 35 عامًا، في عام 1988، وكان سبب الاحتفال هو تكريم مهرج شهير فى البلاد المعروف باسم "توني بيرجيل" ، وهو خوسيه ألفاريز فيليز ، الذي سافر عبر أفقر أحياء ليما لتسلية الأطفال، بعد مهنة مكرسة لإسعاد الآخرين ، ولكنه فى النهاية توفي وحيدًا في سرير المستشفى في 25 مايو 1987، وبعض بضعة أشهر ، قررت البلاد أن تتذكر هذا اليوم وتخصصه لتقدير مهنة المهرج.