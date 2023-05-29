اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 02:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بيرو تحتفل بـ"يوم المهرج" بالرقص والأزياء الملونة.. فيديو

الإثنين، 29 مايو 2023 01:18 م
بيرو تحتفل بـ"يوم المهرج" بالرقص والأزياء الملونة.. فيديو يوم المهرج
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت بيرو بـ"يوم المهرج" والذى تحتفل به منذ 35 عاما، وبتضمن عروضا كبيرة حيث تستمع هذه الشخصيات بالمارة إلى جانب شخصيات السيرك الأخرى، حسبما قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية.

يوم المهرج
يوم المهرج

وانطلق المهرجون، فى احتفالات عامة بشوارع ليما، يبعثون البهجة فى نفوس المواطنين من خلال العروض الفنية والألوان المبهجة التى يتزينوا بها، وكذلك إنشاد الأغانى الخاصة بالاحتفالات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيرو تحتفل بيوم المهرج فى 25 مايو من كل عام ، ويرتدون فيه أزياء ملونة ويرسمون على وجههم لإثارة الضحك لدى الاطفال وذلك بهدف تحسين الحالة النفسية والجسدية للجميع، وسيتذكر العديد من المواطنين هذه الشخصيات المحببة ذات الأنوف الحمراء والملابس الملونة التي كانت جزءًا من متعة طفولتهم.

ويحتفل المهرجون من جميع أنحاء بيرو بيومهم منذ 35 عامًا، في عام 1988، وكان سبب الاحتفال هو تكريم مهرج شهير فى البلاد  المعروف باسم "توني بيرجيل" ، وهو خوسيه ألفاريز فيليز ، الذي سافر عبر أفقر أحياء ليما لتسلية الأطفال، بعد مهنة مكرسة لإسعاد الآخرين ، ولكنه فى النهاية توفي وحيدًا في سرير المستشفى في 25 مايو 1987، وبعض بضعة أشهر ، قررت البلاد أن تتذكر هذا اليوم وتخصصه لتقدير مهنة المهرج.


بيرو

يوم المهرج

احتفالات يوم المهرج

امريكا اللاتينية



الموضوعات المتعلقة

فيروس أنفلونزا الطيور يهدد اقتصاد أمريكا اللاتينية.. تقرير: انتشاره يؤثر على إمدادات الدجاج.. ارتفاع أسعار البيض فى تشيلى.. أضرار تلحق بصادرات الأرجنتين المقدرة بـ400 مليون دولار.. واستمرار طوارئ بيرو

الإثنين، 29 مايو 2023 03:00 ص

برلمان بيرو يعلن رئيس المكسيك شخصية غير مرغوبة

الجمعة، 26 مايو 2023 04:00 ص

اكتشاف معبد قديم عمره 3000 عام فى بيرو.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:00 م

لصوص لكن منحوسون.. 3 أشخاص يسرقون 220 حذاء رياضيا "فردة يمين" فى بيرو

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:44 م

مصرع 27 عاملا جراء اندلاع حريق ضخم فى منجم للذهب جنوب بيرو

الإثنين، 08 مايو 2023 08:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة