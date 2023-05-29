وذكرت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية أن تينوبو (71 عاما)، الذى شغل فى السابق منصب حاكم ولاية لاجوس المركز الاقتصادى لنيجيريا، أدى اليمين الدستورية كرئيس لنيجيريا فى العاصمة أبوجا، بحضور آلاف النيجيريين والعديد من رؤساء الحكومات.

ويتولى تينوبو مهام منصبه خلفا للرئيس محمد بخارى لقيادة دولة من المتوقع بحلول عام 2050 أن تصبح ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

وتعهد تينوبو بالبناء على جهود بخارى لتقديم مكاسب ديمقراطية للمواطنين في بلد تركت فيه الأزمات الأمنية المميتة والفقر المنتشر والجوع الكثيرين محبطين وغاضبين.

ومع استمرار الطعن في انتخابه في المحكمة من جانب أحزاب المعارضة وبين العديد من الشباب النيجيريين، تعهد تينوبو أيضا بإعادة توحيد الدولة.

ومن بين القادة الأفارقة الذين حضروا مراسم تنصيب الرئيس النيجيري الجديد: رئيس وزراء الجابون آلين كلود بيلي-بي-نزي، ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، ورئيس غانا نانا أكوفو- أدو، ورئيس رواندا بول كاجامي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينهم رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا.