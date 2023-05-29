بوتين يوقع على قانون إلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الاثنين، على قانون إلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وحسب موقع روسيا اليوم، نشر الكرملين الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

وأصدر الرئيس الروسي في بداية الشهر الجاري، مرسوما حول عزم روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

وقد تم التوقيع على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في باريس عام 1990، وفي عام 1999 تم توقيع نسخة محدثة من المعاهدة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول.

تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

وفي عام 2007، علقت روسيا مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا "حتى تصدق دول الناتو على الاتفاقية وتبدأ في تنفيذ هذه الوثيقة بحسن نية".