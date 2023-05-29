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بتلفزيون سامسونج هتقدر تتحكم والغسالة والتلاجة مع بعض.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 29 مايو 2023 10:44 م
بتلفزيون سامسونج هتقدر تتحكم والغسالة والتلاجة مع بعض.. اعرف التفاصيل أيمن بكري مدير التسويق لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات
دبى – هبة السيد

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كشف أيمن بكري - مدير التسويق لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، عن أحدث تطبيقات الشركة التي تتيح للعملاء التحكم في مختلف أجهزة سامسونج داخل المنزل عبر التليفون المحمول من خلال منصة  SmartThings، موضحًا أن هذه المنصة تتيح لعملاء الشركة التحكم في أجهزة سامسونج المتنوعة من تليفزيونات وغسالات وثلاجات أو ربطها مع بعض وأداء الخدمات التي يرغب فيها العميل، كما أتاحت الشركة إمكانية الربط مع خدمات أخرى مثل التحكم في الإضاءة أو فتح وغلق الستائر.

 

وقال بكرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش تغطية مؤتمر Samsung Smart House Of Entertainment، اليوم الإثنين، إن الشركة تعرض خلال فعاليات الحدث أحدث الحلول والمقترحات التي تستهدف تيسير حياة العملاء من خلال تكنولوجيا Multi Device Experience، والمرتبطة بصفة رئيسية بمنتجاتنا من التليفزيونات من فئات 4K، Neo QLED، OLED، The frame، والمنتجات أخرى من الغسالات والثلاجات والمكانس الكهربائية، وتقدم من خلالها حلولًا تغير من طريقة المعيشة للعملاء.

أضاف كما تعرض شركة سامسونج التقنيات الجديدة للتليفزيونات في عام 2023، منها تقنية Neo QLED والتي تتيح للعملاء الاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية والسينمائية والحفلات، وكأنه يشارك فى المشهد أو انتقل لحضور الحفل الموسيقى.

 


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