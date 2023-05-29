وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الغواصين مدعومين بطائرة هليكوبتر يواصلون البحث عن شخص مفقود في بحيرة "ماجوري" بمنطقة "لومباردي" الشمالية، وذلك في أعقاب انقلاب القارب الذي كان يقل أكثر من 20 سائحا بالإضافة إلى طاقمه.

وقال رجال الإطفاء إنه تم إنقاذ 19 شخصا حتى الآن، وبحسب تقارير إعلامية تمكن العديد منهم من السباحة إلى الشاطئ أو التقطتهم قوارب أخرى.