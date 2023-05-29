اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 06:20 ص
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اليوم النطق بالحكم على قاتل مدرس بمنشأة القناطر بعد ورود أوراقه من الإفتاء

الإثنين، 29 مايو 2023 06:00 ص
اليوم النطق بالحكم على قاتل مدرس بمنشأة القناطر بعد ورود أوراقه من الإفتاء محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تصدر خلال ساعات، الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الإثنين، حكمها في إحالة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر، للمفتى، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

 

يصدر القرار بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

 

وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية.

 

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.


جرائم القتل

امن الجيزة

الإعدام

مفتى الجمهورية

منشاة القناطر



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