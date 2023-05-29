المشدد 3 سنوات لعاطلين لسرقة سائق تحت تهديد السلاح فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعى، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور ابراهيم، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى ،بمعاقبة كل من " م.ع.م" و " م.م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات ، مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في واقعة سرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15338 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث ،يفيد ببلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ، أنه حال قيام المجني عليه " م.إ.ع" 16 سنة سائق توكتوك ، بممارسة عمله وسيره بالطريق العام ، أستوقفه المتهمان كل من من " م.ع.م" عاطل و " م.م.م" عاطل ، وطلبا منه توصيلهم ، وخلال سيره استدرجوه الي مكان ارتكاب الواقعة بأن اوهموه برغبتهم في توصيلهم إليه ، وحال وصولهم لوجهتهم ،جذبة المتهم الأول خارج التوكتوك وأشهر المتهم الثاني سلاح أبيض مطوة في مواجهته مهددا اياه بها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي الدراجة قيادته والتي قادها المتهم الأول وفروا بها هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتمكن قسم شرطة المنتزة ثالث من ضبط المتهمين وبعرضهما علي النيابة ، وأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .