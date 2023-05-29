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المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو

الإثنين، 29 مايو 2023 03:21 م
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو
كتب: عبد الرحمن سيد

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو.
 
سيطرة قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع منذ قليل، في مبني جهاز 15 مايو، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
كان اندلع حريق داخل فى مبنى جهاز مدينة 15 مايو وعلى الفور انتقل سيارات الأطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان، وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق داخل مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق والتهمت النيران الطابق الأرضى ويجرى رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.

 


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