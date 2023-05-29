"الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى أبو زمام وعبد الرضى شمال أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهد مركز إدفو شمال محافظة أسوان، جلسة صلح، لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى آل أبو زمام الحداد بالخريصاب، وآل عبد الرضى طه بالقنادلة، وذلك وسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 آلاف مواطنا.

وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، في حضور مراسم الصلح والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى، والشيخ إسماعيل على المعاون، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة، وقد حضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه قيام عائلة آل عبد الرضى بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل أبو زمام الحداد وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء، مقدماً تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة.