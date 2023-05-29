أكدت السلطات الفلبينية، إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص إلى مناطق آمنة تحسبا لوصول إعصار "ماوار" المعروف محليا باسم إعصار "بيتى".
ووضعت السلطات، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، اليوم الاثنين، قرابة 14 ألفا من أفراد الجيش والشرطة وخفر السواحل فى وضع الاستعداد لتقديم المساعدة إلى السلطات المحلية فى التجاوب مع الإعصار.
وتابعت الشبكة، أنه من المتوقع ارتفاع أعداد من يتم إجلائهم من منازلهم بجزيرة "لوزون" استعدادا لوصول الإعصار مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة، ما قد يتسبب أيضا فى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية.
كما رفعت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين، مستوى التحذير من الرياح المصاحبة لإعصار "ماوار" المعروف محليا باسم "بيتي"، وذلك في جزيرة "لوزون" بشكل خاص.
وحذرت السلطات السكان في الأجزاء الشمالية من "لوزون" من الرياح القوية في عشرات المناطق، مشيرة إلى أن الأمطار ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.
وتابعت الشبكة أنه من المتوقع أن يتسبب الإعصار في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بشكل واسع، وتعد "لوزون" من أكبر جزر البلاد وتقع بها العاصمة "مانيلا".
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