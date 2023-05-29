الضرائب: زيادة حد الإعفاء الضريبى فى تعديلات الضريبة على الدخل

كتب أحمد عرفة

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن تعديلات الضريبة على الدخل الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم ، أعطى ميزة لكل من يتعاملون مع مصلحة الضرائب سواء من يعملون بالتبعية وهم الموظفين بجهاز الإداري الدولى أو أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن تلك التعديلات على ضريبة الدخل أدت لفقدان الحصيلة الضريبية 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين وزيادة الشريحة المعفاة للموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الثروة العقارية .

ولفت رجب محروس، إلى أن تعديلات الضريبة على الدخل أعطى ميزة خصم من الضريبة 5 % من الفرد إذا كان يتمسك بحقه بالحصول على الفاتورة الضريبية، بجانب إعفاءات لصناديق الاستثمار وفقا لأحكام المادة 50 وأصبح المستفيد من ربحية الوثيقة معفي من الضريبة .