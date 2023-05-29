"الشرقية الأزهرية" تتيح الدليل الإلكتروني QR للجان الشهادة الثانوية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية،أن إدارة المعلومات بالمنطقة، قد أنهت من إعداد باركود كود QR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكافة الإدارات التعليمية.

وأوضح أنها إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة فهذا التطبيق يسهل على الجميع من قراءة كافة البيانات الأساسية للجنة مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق و الزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.

وفي السياق ذاته أضاف محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة أنه تم التأكد من صحة البيانات التي يوضحها التطبيق من خلال التشغيل التجريبي والذي تم اعداده بواسطة أخصائي المعلومات محمد هاشم.